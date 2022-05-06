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دكالة… قفة غذاء جهة البيضاء

منذ 3 دقائق
مصدر للحبوب واللحوم الحمراء والبيضاء والحليب والشمندر السكري تعتبر منطقة دكالة التي تضم إقليمي الجديدة وسيدي بنور، قفة غذاء جهة البيضاء- سطات من حيث إنتاج المواد الأولية، التي تساهم بنسبة كبيرة في الإنتاج الوطني، سواء تعلق الأمر بالحبوب أو اللحوم الحمراء والبيضاء أو الحليب أو الشمندر السكري. إنجاز: أحمد ذوأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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