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دكالة… قفة غذاء جهة البيضاء
مصدر للحبوب واللحوم الحمراء والبيضاء والحليب والشمندر السكري تعتبر منطقة دكالة التي تضم إقليمي الجديدة وسيدي بنور، قفة غذاء جهة البيضاء- سطات من حيث إنتاج المواد الأولية، التي تساهم بنسبة كبيرة في الإنتاج الوطني، سواء تعلق الأمر بالحبوب أو اللحوم الحمراء والبيضاء أو الحليب أو الشمندر السكري. إنجاز: أحمد ذوأكمل القراءة »
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