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عراك مسلح يفقد شابا خصيته
استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، أول أمس (الثلاثاء)، شابا عشرينيا يتحدر من القصر الكبير، وهو في حالة حرجة نتيجة تعرضه لاعتداء خطير بواسطة سلاح أبيض، وإصابته بجروح وتشوهات بمؤخرته وجهازه التناسلي، وصفها مصدر طبي بـالخطيرة جدا. وأفاد مصدر طبي من المستشفى ذاته، أن الضحية، البالغ من العمرأكمل القراءة »
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