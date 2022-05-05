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مجتمع

شقـق موظفيـن فـي “المـزاد”

منذ 4 دقائق
جماعة البيضاء تلغي مقررا بالاستفادة وتضع مشروعا سكنيا من 185 شقة ومحلات تجارية رهن التفويت تراجع مجلس مدينة البيضاء عن تفويت 185 شقة إلى موظفين جماعيين، كان محمد ساجد، العمدة الأسبق، أعطى إذنا بالاستفادة منها، وعرض مقترحا في جدول أعمال دورة عادية أصدرت مقررا في هذا الشأن تحت عدد 36/2008.أكمل القراءة »


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