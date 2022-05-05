مجتمع
تمديد إغلاق معبري سبتة ومليلية
في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الإسبانية عن تمديد إغلاق المعابر الحدودية لمليلية وسبتة السليبتين لمدة 15 يوما، تحدثت مصادر إسبانية عن خلاف داخل مجموعة العمل الثنائية المغربية الإسبانية، المكلفة بدراسة إعادة فتح المعابر ذاتها. وحسب المصادر نفسها، فإن الخلاف يتمثل في نقطتين أساسيتين في الحوار الثنائي، تتعلق الأولى بعملأكمل القراءة »
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