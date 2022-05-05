fbpx
مجتمع

تمديد إغلاق معبري سبتة ومليلية

منذ 3 دقائق
في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الإسبانية عن تمديد إغلاق المعابر الحدودية لمليلية وسبتة السليبتين لمدة 15 يوما، تحدثت مصادر إسبانية عن خلاف داخل مجموعة العمل الثنائية المغربية الإسبانية، المكلفة بدراسة إعادة فتح المعابر ذاتها. وحسب المصادر نفسها، فإن الخلاف يتمثل في نقطتين أساسيتين في الحوار الثنائي، تتعلق الأولى بعملأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة