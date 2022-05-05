مجتمع
دعم إضافي لمهنيي النقل
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تخصيص دعم استثنائي إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، لمواكبة الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات. وأوضح بايتاس، في ندوة صحافية، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي بالرباط، أنه سيتم تخصيص دعم إضافي لمهنيي النقل، المستفيدين من الدعم الاستثنائي، الذي خصصته الحكومة لهذه الفئة، جراء ارتفاعأكمل القراءة »
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