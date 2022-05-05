حوادث
“عساس الباركينغ” يقتل قاصرا بفاس
فتحت الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بحثا في ظروف وحيثيات قتل قاصر عمره 16 سنة، من قبل حارس موقف عشوائي للسيارات قرب فضاء للألعاب مجاور لسوق تجاري ممتاز في طريق مكناس، لأسباب غامضة يرجح أن تكون لها علاقة بالابتزاز. وأوقفت حارسا وابنه للاشتباه في إصابتهما الضحية، ليلة الاثنين الماضي، بعدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا