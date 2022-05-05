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ملف الصباح

فقيـر إبداعيـا

منذ 3 دقائق
الناقد التلفزيوني إدريس القري قال إنه يفتقد عمق الحوار والاحترافية ولا مجال لمقارنته مع أعمال تركية يرى إدريس القري، كاتب وناقد وعضو الكرسي الجامعي فاطمة المرنيسي ورئيس تحرير مجلة “مسرح”، أن المسلسل الدرامي “لمكتوب”، امتداد لمسلسلات أخرى مثل “الماضي لا يعود”، مضيفا أنه مليء بمواصفات لا تترك المجال نهائيا للقولأكمل القراءة »


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