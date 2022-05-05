نسب متابعة قياسية

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منذ دقيقتين
قادت انتقادات ياسين العمري، الذي يطلق عليه مريدوه لقب “الداعية”، لدور “الشيخة”، مسلسل “المكتوب” إلى العالمية، إذ تجاوز الاهتمام به حدود المغرب، فسلطت الضوء عليه قنوات تلفزيونية، منها برنامج “تريندن” على قناة “بي بي سي” الدولية، الذي نقل نقاش المغاربة بين مؤيد ومعارض لدور “الشيخة”. و”لأن كل ممنوع مرغوب”، فلمأكمل القراءة »


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