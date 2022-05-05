مجتمع
الجامعة: لا تفاوض على مكتسبات الكهربائيين
نبهت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل، إلى مخطط الإجهاز على قطاع الكهرباء، الذي مازال، حسبها، هدفا مغريا لأطماع كبريات الشركات ومكاتب الدراسات، مؤكدة أن هذه المكاتب لا ترى الحل لإشكالية الطاقة إلا بمواصلة إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء، “أو بتعبير أدق، تجريده من مقومات وجودهأكمل القراءة »
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