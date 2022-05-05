اذاعة وتلفزيون
أعبود يتصدر منصات الاستماع عالميا
قال إن سبب النجاح يعود إلى نهل الأغاني من التراث المغربي تصدر ألبوم المغني المغربي عصام أعبود، المقيم بالديار الإسبانية، منصات الاستماع الخاص بالأغاني العالمية، إذ تواصل أغاني الألبوم المعنون بـ “WELCOME TO MY WORLD” انتشارها، خاصة بعد نجاح الأغنية “جهدي عليك” التي طرحت أخيرا. وقال المغني الشاب المتخصص فيأكمل القراءة »
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