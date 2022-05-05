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اذاعة وتلفزيون

“نتفليكس” تلغي مسلسل ميغان

منذ دقيقتين
قالت شركة “نتفليكس” للبث إنها قررت التخلي عن العمل في مسلسل الرسوم المتحركة العائلي “بيرل”، الذي تنتجه ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، مع قيام الشركة بتقليص محتواها من أفلام الرسوم المتحركة. وقالت الشركة في بيان لها إنها قررت التوقف عن تطوير العديد من المشاريع، بما في ذلك سلسلة ميغانأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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