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فاتن اليوسفي: فوجئت بحجم الجدل

منذ دقيقتين
كاتب السيناريو نعوم قال إن المتلقي أذكى من أن ينساق وراء تصنيفات واهية قالت فاتن اليوسفي إنها فوجئت بحجم اللغط والجدل الذي رافق مسلسل “لمكتوب”، الذي بثته القناة الثانية خلال الموسم الرمضاني، وطبيعة ردود الأفعال المتشنجة التي أعقبته، من قبل بعض الجهات المحافظة. وأوضحت اليوسفي، “سيناريست” المسلسل، في حديث معأكمل القراءة »


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