ملف الصباح
نقاش “الشيخة” صحي وليس نفاقا
الشعباني قال إن العمل الفني يجب أن يخضع لتحليل أكاديمي علمي رصين محايد وهادئ قال علي الشعباني، الأستاذ الباحث في علم الاجتماعي، إن النقاش الذي أثاره مسلسل “لمكتوب” خلال رمضان، خاصة حول الشيخة، يأتي لأنه في الماضي الجميع يعرف ما يعنيه هذا الاسم من صفة قدحية، لسلوكها السيئ وعلاقاتها المشبوهةأكمل القراءة »
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