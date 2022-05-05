حوادث
سكر في رمضان يورط شابا بسطات
أحالت عناصر الدرك الملكي، الاثنين الماضي، على النيابة العامة بابتدائية سطات شابا من أجل الإفطار جهرا واحتساء مسكر «ماحيا» نهارا خلال رمضان الماضي. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن دورية لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد سعيد كانت تقوم بمهامها بالطريق الرابط بين منطقة أولاد سعيد وعاصمة الشاوية، ما جعلهاأكمل القراءة »
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