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مغربي يعتلي “إمبراطورية” تبييض الأموال
قادت تحريات الشرطة الألمانية، في الآونة الأخيرة، إلى إيقاف مغربي يشتبه في تزعمه شبكة دولية لتبييض أموال الكوكايين، وعلاقته بأباطرة المخدرات الصلبة في أمريكا الجنوبية وأوربا. ووصفت المصالح الأمنية إيقاف المتهم، الذي يتحدر من إقليم الناظور، بـ “الصيد الثمين”، خاصة أنه ظل مطاردا سنوات طويلة، قبل إيقافه في ولاية “بادنأكمل القراءة »
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