الأولى
اعتقال “عراب” صفقات المخطط الاستعجالي
التوجس يسكن أصدقاءه “الكبار” بوزارة التربية الوطنية وضع أمن القنيطرة، قبل عيد الفطر، يده على صيد ثمين، ظل مختفيا عن الأنظار، منذ نحو أربع سنوات، ويوصف بـ «العلبة السوداء» لمسؤولين بارزين بوزارة التربية الوطنية من الجيل القديم، ظل يستفيد من صفقات المخطط الاستعجالي، الذي مازال ملفه مفتوحا على احتمالات متعددة.أكمل القراءة »
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