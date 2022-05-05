حوادث
“مجمر” ينهي حياة خمسيني داخل شاحنة
لقي خمسيني مصرعه متأثرا باستنشاق غاز أحادي الكربون، جراء استعماله ل”مجمر” قصد التدفئة وعدم وجود منافذ للتهوية داخل شاحنة بموقف بالقرب من الحي الحرفي بالحي الحسني. وأفادت مصادر “الصباح”، أن الضحية المتحدر من الحي الحسني، كان يشتغل حارسا بموقف الشاحنات، حيث تم العثور عليه صباح ثاني يوم العيد جثة داخلأكمل القراءة »
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