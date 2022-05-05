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مداهمة أوكار سرقة المياه

منذ 14 دقيقة
أعلنت النيابة العامة الحرب على أوكار سرقة المياه، إذ حصلت السلطات العمومية على إذن قضائي باقتحام أوراش ومبان بالقوة، بعد تقارير صادرة عن لجان التحقيق وشرطة المياه المتعلقة بإجراء مراقبة، بناء على شكايات صادرة عن وكلاء اتحادات ملاك مشتركين. وعلمت “الصباح” أن لجانا خاصة نفذت مداهمات بدعم من القوات العموميةأكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة
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