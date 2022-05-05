الأولى
مداهمة أوكار سرقة المياه
أعلنت النيابة العامة الحرب على أوكار سرقة المياه، إذ حصلت السلطات العمومية على إذن قضائي باقتحام أوراش ومبان بالقوة، بعد تقارير صادرة عن لجان التحقيق وشرطة المياه المتعلقة بإجراء مراقبة، بناء على شكايات صادرة عن وكلاء اتحادات ملاك مشتركين. وعلمت “الصباح” أن لجانا خاصة نفذت مداهمات بدعم من القوات العموميةأكمل القراءة »
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