الأولى
تحت الدف
“الله يخرج سربيسنا على خير”… دعاء يومي يردده أغلب رجال الأمن، ملتمسين “السلامة” في عملهم، لأن حدود التماس بين مهنة حفظ الأمن بتفان، وتطبيق بعض القواعد الأمنية، تجعلهم عرضة للمخاطرة بأنفسهم، أو المساءلة القانونية. حققت قضية وفاة سائق دراجة نارية بالبيضاء العدالة للضحية، لكنها بالمقابل وضعت الشرطي في قفص الاتهام،أكمل القراءة »
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