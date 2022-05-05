الأولى
أشغال “دونور” غير مسلمة
فضيحة جديدة بالبيضاء تتطلب فتح تحقيق ونائب العمدة يحمل المسؤولية إلى المسيرين السابقين لا تتوفر الجماعة الحضرية للبيضاء على أية وثيقة رسمية، أو محضر، يشير إلى احترام الشروط الإدارية العامة الخاصة بالصفقات العمومية، الخاصة بتسلم أشغال الشطرين الأول والثاني من مشروع إعادة هيكلة وتهيئة وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس. وشرعتأكمل القراءة »
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