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اذاعة وتلفزيون

القاطي: الأمور بخواتمها

منذ 6 دقائق
عبر الممثل ربيع القاطي عن سعادته الكبيرة بتفاعل جمهوره مع شخصية “هشام”، التي قدمها في مسلسل “نصف القمر”، الذي عرض خلال رمضان الماضي. ووجه القاطي رسالة إلى جمهوره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” للتعبير عن فرحته بتجاوبهم جاء فيها “الأمور بخواتمها…وخاتمة مسلسلكم “نصف القمر” أحبتي أسدل الستار على قصة أبأكمل القراءة »


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