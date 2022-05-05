اذاعة وتلفزيون
بوخليط يصدر “غراميات ألبير كامو”
صدر عن مؤسسة أبجد للترجمة والنشر والتوزيع، كتاب جديد للباحث سعيد بوخليط، تحت عنوان “غراميات ألبير كامو ورسائل حميمية أخرى”. وقالت ورقة تقديمية للمؤلف إن “نصوص هذا الورش المتنوع ركزت على موضوع الحب والعشق والشغف، وكذا حس تداعيات مختلف المشاعر الباطنية الخاصة، فألهبت حواس وأحاسيس مجموعة كتاب عالميين كبار، وألزمتهمأكمل القراءة »
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