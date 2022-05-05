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“لمكتـوب”… الظاهـرة

منذ دقيقتين
أثار نقاشات لا تنتهي منذ عرض أولى حلقاته وقسم المجتمع بين مؤيدين لـ”الشيخة” ومتعصبين لـ”الشيخ” مسلسلات كثيرة وأعمال عدة، أثارت الجدل أثناء عرضها في رمضان، في السنوات الماضية. منها من قوبل بالثناء والتشجيع، ومنها من طالته الانتقادات. لكن، لم يصل أي منها، أبدا، لما وصله مسلسل “لمكتوب”، الذي عرض فيأكمل القراءة »


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