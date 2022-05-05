اذاعة وتلفزيون
“الهاكا” تدافع عن حرية الإبداع
قالت إن انتقاد الأعمال التخييلية ضروري للارتقاء بجودتها جدد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري “الهاكا” خلال آخر اجتماع، التأكيد على حرية الإبداع، سيما في الأعمال التخييلية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيمأكمل القراءة »
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