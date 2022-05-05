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“الهاكا” تدافع عن حرية الإبداع

منذ 6 دقائق
قالت إن انتقاد الأعمال التخييلية ضروري للارتقاء بجودتها جدد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري “الهاكا” خلال آخر اجتماع، التأكيد على حرية الإبداع، سيما في الأعمال التخييلية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيمأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق
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