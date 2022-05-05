حوادث
سجن الحسيمة يستعرض حصيلة 14 سنة
المشاركون عددوا المكاسب التي تحققت بعد تأسيس المندوبية لضمان حقوق السجناء وأنسنة ظروف الاعتقال احتفل السجن المحلي بالحسيمة، أخيرا، بالذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وشكلت مناسبة الاحتفال حسب مدير السجن المحلي بالحسيمة، عزيز سانسو، محطة أساسية لاستعراض أهم ما تحقق من منجزات وتحولات في تدبير قطاعأكمل القراءة »
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