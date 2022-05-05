الصباح الفني
دليل نجاح
3 أسئلة إلى * لبنى شكلاط < إن كل ما أثير من جدل بخصوص مسلسل «لمكتوب» على القناة الثانية، يعتبر بالنسبة إلي أمرا صحيا. وما دام العمل استطاع أن يخلق كل هذه الضجة عبر مختلف وسائل التواصل، كما فتح نقاشا كبيرا، فذلك يدل على أنه ناجح جدا. ويبقى من حقأكمل القراءة »
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