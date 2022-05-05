حوادث
تأجيل ملف مقتل أمين شيرازي
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، أخيرا، تأجيل مناقشة ملف وفاة الشاب أمين شيرازي، وأحيل المتهمون الخمسة على أول جلسة للمحاكمة بعد أن استكمل قاضي التحقيق الاستماع إليهم في جلسات ماراثونية، منذ الجمعة 11 فبراير، إثر إحالتهم عليه من قبل النيابة العامة. وقرر قاضي التحقيق متابعة خمسة متهمين، يوجد اثنانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا