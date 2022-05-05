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حوادث

40 سنة لعصابة تهجير البشر

منذ 13 دقيقة
وجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية والتسبب في وفاة شخص غرقا بسواحل طنجة تواصل غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، النظر في ملفات تهجير البشر بين ضفتي المتوسط بطرق غير شرعية، التي تعرض عليها أسبوعا، وبتت، أخيرا، في ملف يتابع فيه أربعة أشخاص متهمين بـ «تكوين عصابة إجرامية لتنظيم وتسهيلأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة
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