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حوادث

إدانة سارقي محلات تجارية بأزمور

منذ 12 دقيقة
كبدوا الضحايا خسائر مهمة بعد استيلائهم على أموال وبطائق تعبئة قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة حدث يبلغ من العمر 17 سنة وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية السرقة الموصفة. ويستفاد من وثائق الملف والوقائع المضمنة بمحضر الشرطة القضائيةأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة
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