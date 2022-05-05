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الوداد تحت حصار الجنرالات
حضور مثير لحكام جزائريين بمباراة بيترو أتليتيكو بالوسط والشرط و”الفار” “كاف” تواجه ضغطا جزائريا للحصول على تعويض عن الإقصاء من المونديال لم تجد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم حرجا في الموافقة على قرار سيشكل سابقة في تاريخ المنافسات القارية، إذ وافقت “كاف” على تعيين حكام جزائريين لإدارة المباراة المرتقبة بعد غدأكمل القراءة »
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