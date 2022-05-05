حوادث
قتيل و13 مصابا في حادثة سير
لقي شخص مصرعه وأصيب 13 شخصا، من بينهم طفل صغير، بجروح متفاوتة الخطورة، ظهر أول أمس (الثلاثاء)، في حادثة سير خطيرة، وقعت عند النقطة الكيلومترية 521 بالقرب من دوار الفواتحة الواقع بتراب الجماعة القروية لسانية بركيك التابعة لإقليم سيدي بنور على الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين طنجة والكويرة. وعزتأكمل القراءة »
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