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حوادث

فـرار مسـؤول اختلـس نصـف مليـار

منذ 4 دقائق
الوكيل العام للملك بالرباط يكلف الفرقة الوطنية للبحث في جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق اهتزت وكالة بنكية بشارع الحسن الثاني بالصخيرات، أخيرا، على وقع فضيحة اختلاس مالي المتورط فيها مستخدم مسؤول بالوكالة التي تملك الدولة حصة كبيرة من رأسمالها، بعدما استولى على 500 مليون ولاذ بالفرار خارج الترابأكمل القراءة »


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