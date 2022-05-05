حوادث
فـرار مسـؤول اختلـس نصـف مليـار
الوكيل العام للملك بالرباط يكلف الفرقة الوطنية للبحث في جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق اهتزت وكالة بنكية بشارع الحسن الثاني بالصخيرات، أخيرا، على وقع فضيحة اختلاس مالي المتورط فيها مستخدم مسؤول بالوكالة التي تملك الدولة حصة كبيرة من رأسمالها، بعدما استولى على 500 مليون ولاذ بالفرار خارج الترابأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا