حجز أزيد من 31 طنا من “الحشيش” بطنجة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، صباح اليوم الأربعاء، من إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات وحجز شحنة قياسية تناهز 31 طنا و197 كيلوغرام من مخدر الحشيش.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية تم تنفيذها داخل مستودع بمنطقة “بدريون” الكائنة على مستوى “طريق الرباط” عند مخرج طنجة، وشارك فيها عناصر فرقة مكافحة العصابات والمجموعة الجهوية للتدخل والفرقة السينوتقنية، وذلك بإشراف ميداني من ضباط الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.

وتابع البلاغ أن إجراءات التدخل المنجزة في هذه القضية مكنت من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 61 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، بينما أسفرت عمليات التفتيش داخل المستودع من حجز مقطورة كبيرة للتبريد تضم العشرات من الأكياس والرزم المملوءة بمخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم العثور أيضا داخل المستودع نفسه، على كميات كبيرة من المخدرات ملفوفة ومحشوة في “مجسمات” تحاكي لون وحجم أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات، بطريقة تشير إلى إمكانية تهريبها خارج المغرب على أساس أنها مواد فلاحية معدة للتصدير.

وقد تم وضع أطنان المخدرات المحجوزة رهن المصالح الجمركية المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد هوية جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، وكذا رصد كافة الامتدادات الوطنية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية.

وخلص البلاغ الى أن هذه العملية النوعية تندرج في سياق المجهودات المتواصلة التي ما فتئت تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة وتفكيك شبكات الجريمة الدولية عموما، وتلك التي تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية على وجه الخصوص.