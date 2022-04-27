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حوادث

عدم تقديم المساعدة يطيح بأمنيين

منذ 27 دقيقة
رئيس دائرة أمنية بالرباط أعفي من مهامه وتنقيل شرطيين إلى الخميسات أطاح عدم تقديم المساعدة لامرأة زعمت أنها في حالة خطر، منتصف الأسبوع الماضي، برئيس دائرة أمنية تابعة لمنطقة أمن حسان أكدال الرياض بالرباط، وأعفته المديرية العامة للأمن الوطني من مهامه وهو برتبة عميد ممتاز، فيما نقلت شرطيين عاملين معهأكمل القراءة »


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منذ 27 دقيقة
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