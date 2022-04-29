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بانوراما

معارك الحجاب

منذ 7 دقائق
مع إبراهيم عيسى 3 صار هاجس الإسلاميين وكتبهم وفتاواهم التي تدور حول المرأة وطريقة مشيتها وعملها ليس أبدا ممنوعا أو مرفوضا الاختلاف مع الموروثات، امتثالا ل “هذا ما وجدنا عليه آباءنا”، كما ليس من الحصافة والرجاحة والفطنة التقدم إلى الأمام بالقطع مع الماضي، فليس هناك قطيعة بين الحاضر والماضي، لكنأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق
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