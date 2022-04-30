حموشي يدخل على خط قضية حادث مروع بالبيضاء

علمت “الصباح” أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، تدخل شخصيا على خط قضية الحادث المروري الذي أودى بحياة سائق دراجة نارية وإصابة فتاتين كانتا برفقته البيضاء.

وقال مصدر مصدر مطلع إن حموشي أعطى تعليماته بالتطبيق السليم للقانون وعدم التساهل في تحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وترتيب الجزاءات القانونية والكشف عن الحقيقة كاملة، على اعتبار أن “التدخلات الأمنية المحمولة تخضع لتدابير صارمة ولضوابط محكمة تفاديا للتسبب في حوادث مرورية تمس بسلامة مستعملي الطريق وسلامة الشرطيين أنفسهم”.

وتأتي تعليمات حموشي بعد أن حاول دراجي تابع لولاية أمن البيضاء توقيف ثلاث دراجات نارية كانت تسير على مستوى شارع “نيس” بمنطقة أمن أنفا قبل أذان المغرب، بسبب شبهة عدم حمل خوذات الرأس وامتطاء إحدى الدراجات من طرف ثلاثة راكبين، غير أن هذا التدخل الشرطي لم يسر بالشكل المطلوب وانقلب إلى حادث مروع أودى بحياة السائق وتعرضت الفتاتان لإصابات بليغة.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المرتبطة بالحادث المروري.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن ضباط الشرطة القضائية يعكفون حاليا على تفريغ مجموعة من المحتويات الرقمية انطلاقا من كاميرات للمراقبة وثقت الحادث، بغرض الكشف عن الظروف الحقيقية للتدخل الأمني الذي باشره دراجي شرطة المرور ومدى علاقته بالحادثة، كما باشروا تحصيل إفادات العديد من الشهود من مستعملي الطريق ممن عاينوا وشاهدوا وقائع هذا الحادث.

وأضافت مديرية الأمن أنه تقرر إيداع الشرطي الدراجي تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي.