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ملف الصباح

احتقان في الأفق

منذ 3 دقائق
< هذا شيء طبيعي، ارتفاع الأسعار، لا بد أن يكون له تأثير ليس فقط على المغاربة بل سكان العالم، فلا أحد يحبذ ارتفاع الأسعار لأن لها تأثير خطير على العديد من الأشياء، فهي ضرب للقوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي سيكون له تأثير على حياتهم وبنيتهم الصحية وحاجتهم الأساسية، وبالتالي فعندما يتمأكمل القراءة »


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