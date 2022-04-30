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محلات‭ ‬الألبسة‭… ‬إقبال‭ ‬ضعيف

منذ 3 دقائق
تدبير المصاريف يجعل فرحة العيد غير مكتملة (خاص)
تجار‭ ‬تطوان‭ ‬عزوا‭ ‬السبب‭ ‬إلى‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتداعيات‭ ‬الجائحة‭ ‬وإقفال‭ ‬معبر‭ ‬سبتة‭  ‬ لأن‭ ‬فرحة‭ ‬العيد‭ ‬لا‭ ‬تكتمل‭ ‬إلا‭ ‬برؤية‭ ‬فلذات‭ ‬الأكباد‭ ‬يرفلون‭ ‬في‭ ‬ثيابهم‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬يختارونها‭ ‬بذوق‭ ‬رفقة‭ ‬الآباء‭ ‬والأمهات،‭ ‬فإن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬بتطوان‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬البهجة‭ ‬على‭ ‬نفوس‭ ‬أبنائها‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬خاتمة‭أكمل القراءة »


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