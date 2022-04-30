ملف الصباح
محلات الألبسة… إقبال ضعيف
تجار تطوان عزوا السبب إلى الأزمة الاقتصادية وتداعيات الجائحة وإقفال معبر سبتة لأن فرحة العيد لا تكتمل إلا برؤية فلذات الأكباد يرفلون في ثيابهم الجديدة، التي يختارونها بذوق رفقة الآباء والأمهات، فإن كثيرا من الأسر بتطوان تحرص على أن تدخل البهجة على نفوس أبنائها بهذه المناسبة، التي تكون خاتمةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا