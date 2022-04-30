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الصباح الفني

بلمير‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬بيضاوي

منذ 8 دقائق
عمر‭ ‬ورجاء‭ ‬بلمير‭  ‬‭(‬خاص‭)‬
أعلن‭ ‬عمر‭ ‬بلمير‭ ‬وشقيقته‭ ‬رجاء،‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬الحفلات‭ ‬الفنية،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬اضطراري‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬إذ‭ ‬ضربا‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬جمهورهما‭ ‬قريبا‭.‬ وقال‭ ‬عمر‭ ‬ورجاء‭ ‬إنهما‭ ‬يحضران‭ ‬للقاء‭ ‬جمهورهما،‭ ‬وخططا‭ ‬لإحياء‭ ‬حفي‭ ‬فني‭ ‬بالبيضاء‭ ‬20‭ ‬ماي،‭ ‬وهو‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬سيعرف‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المفاجآت‭.‬ ونشر‭أكمل القراءة »


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