الصباح الفني
بلمير في حفل بيضاوي
أعلن عمر بلمير وشقيقته رجاء، العودة إلى إحياء الحفلات الفنية، بعد توقف اضطراري بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ ضربا موعدا مع جمهورهما قريبا. وقال عمر ورجاء إنهما يحضران للقاء جمهورهما، وخططا لإحياء حفي فني بالبيضاء 20 ماي، وهو الحفل الذي سيعرف حسب ما أكدته الجهة المنظمة العديد من المفاجآت. ونشرأكمل القراءة »
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