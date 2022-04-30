وطنية
جودة الدقيق تثير جدلا جديدا
مقاضاة الكاتب العام لأرباب المخابز بسبب مطالبته بوقف تقديم دقيق يفتقد للمعايير الصحية في وقت ارتفعت فيه أسعار الحبوب، والمواد الأولية المستعملة في إعداد الخبز والحلويات، إلى مستويات قياسية، ورفع عدد من المخابز أسعار عدد من أنواع الخبز، عاد النقاش في الأيام الأخيرة، إلى جودة الخبز ومدى توفره علىأكمل القراءة »
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