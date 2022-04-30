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وطنية

جودة‭ ‬الدقيق‭ ‬تثير‭ ‬جدلا‭ ‬جديدا‭ ‬

منذ دقيقة واحدة
بعض المخابز تستعمل دقيقا يفتقد للجودة (أرشيف)
مقاضاة‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬لأرباب‭ ‬المخابز‭ ‬بسبب‭ ‬مطالبته‭ ‬بوقف‭ ‬تقديم‭ ‬دقيق‭ ‬يفتقد‭ ‬للمعايير‭ ‬الصحية‭ ‬ في‭ ‬وقت‭ ‬ارتفعت‭ ‬فيه‭ ‬أسعار‭ ‬الحبوب،‭ ‬والمواد‭ ‬الأولية‭ ‬المستعملة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الخبز‭ ‬والحلويات،‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية،‭ ‬ورفع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخابز‭ ‬أسعار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الخبز،‭ ‬عاد‭ ‬النقاش‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إلى‭ ‬جودة‭ ‬الخبز‭ ‬ومدى‭ ‬توفره‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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