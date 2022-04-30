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الرياضة

إقبال على تذاكر مباراة الأسود بأمريكا

منذ 9 دقائق
الأسعار تتراوح ما بين 1500 درهم و3 آلاف والمنتخبان يلعبان بكامل نجومهما ينتظر أن تلهب مباراة المنتخب الوطني ونظيره الأمريكي بملعب أوهيو بسينسيناتي، في فاتح يونيو المقبل، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة المتراوحة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين، أسعار التذاكر، لقيمة المباراة، ورغبةأكمل القراءة »


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