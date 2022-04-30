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الصباح الفني

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منذ 8 دقائق
سر‭ ‬اللون‭ ‬الأزرق‭ ‬لمقاعد‭ ‬الطائرة غالبا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬مقاعد‭ ‬الطائرات‭ ‬باللون‭ ‬الأزرق،‭ ‬لكن‭ ‬هل‭ ‬فكرت‭ ‬ما‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬ذلك‭ ‬الاختيار؟‭ ‬ولماذا‭ ‬اللون‭ ‬الأزرق‭ ‬دون‭ ‬غيره؟‭ ‬وفقا‭ ‬لعلماء‭ ‬بريطانيين،‭ ‬يربط‭ ‬معظم‭ ‬الأشخاص‭ ‬اللون‭ ‬الأزرق‭ ‬بالأمان‭ ‬والثقة‭. ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬حتى‭ ‬بالنسبة‭ ‬للركاب‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬رهاب‭ ‬السفر‭ ‬جوا‭. ‬ووفقا‭ ‬للبحث،‭أكمل القراءة »


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