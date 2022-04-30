الصباح الفني
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سر اللون الأزرق لمقاعد الطائرة غالبا ما يتم اختيار مقاعد الطائرات باللون الأزرق، لكن هل فكرت ما السبب وراء ذلك الاختيار؟ ولماذا اللون الأزرق دون غيره؟ وفقا لعلماء بريطانيين، يربط معظم الأشخاص اللون الأزرق بالأمان والثقة. وهذا أمر مهم جدا حتى بالنسبة للركاب الذين يعانون رهاب السفر جوا. ووفقا للبحث،أكمل القراءة »
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