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أسواق

قوانين تخالف متطلبات المنافسة

منذ ساعتين
تحتاج النصوص القانونية المنظمة لقطاع المحروقات إلى معالجة، لضمان منافسة حقيقية بين المتدخلين، خاصة ما يتعلق بتلك المتعلقة بشروط منح الرخصة والمنظمة للعلاقات بين شركات التوزيع، المستورد الحصري للمحروقات ومحطات الوقود، التي تبيع بالتقسيط لأصحاب المركبات. وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك ثلاثة أصناف من المحطات، أحدها تعود ملكيته إلى شركاتأكمل القراءة »


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