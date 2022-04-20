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حمدي يصدر “الطفل والتربية… دراسات”

منذ ساعتين
المؤلف عبارة عن خريطة طريق للآباء لتربية الطفل صدر كتاب جديد لمحمد حمدي، موسوم ب”الطفل والتربية… دراسات”. ويقع الكتاب الصادر في فبراير الماضي، عن دار، “برانت هارون”، في 200 صفحة من الحجم المتوسط، وصمم غلافه الفنان عبد الله بلعباس. وقدم الكاتب لمؤلفه بالتأكيد على أن: “تنشئة الأجيال ليست بمهمة سهلةأكمل القراءة »


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