fbpx
وطنية

برلمان‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬المصادقة

منذ ساعتين
لشكر‭ ‬يقترح‭ ‬لائحة‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬التحكيم‭ ‬والمالية‭ ‬ استدعى‭ ‬إدريس‭ ‬لشكر،‭ ‬الكاتب‭ ‬الأول‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاشتراكي،‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني،‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الأخير،‭ ‬للاجتماع‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬دورة‭ ‬لبرلمان‭ ‬الحزب،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استكمال‭ ‬انتخاب‭ ‬الهياكل‭ ‬القيادية‭.‬ ووجه‭ ‬لشكر‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني،‭ ‬تضمنت‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة