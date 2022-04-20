وطنية
برلمان الاتحاد في دورة المصادقة
لشكر يقترح لائحة المكتب السياسي ورئيس المجلس الوطني وأعضاء لجنتي التحكيم والمالية استدعى إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أعضاء المجلس الوطني، المنتخبين في المؤتمر الوطني الأخير، للاجتماع في أول دورة لبرلمان الحزب، من أجل استكمال انتخاب الهياكل القيادية. ووجه لشكر دعوة إلى أعضاء المجلس الوطني، تضمنت جدول أعمالأكمل القراءة »
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