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وطنية

مناظرة تحسم سباق “الإيليزي”

منذ ساعتين
(From L) French presidential election candidate for the far-right Front National (FN) party, Marine Le Pen, French journalist Christophe Jakubyszyn, French journalist Nathalie Saint-Cricq and French presidential election candidate for the En Marche ! movement, Emmanuel Macron pose prior to the start of a live brodcast face-to-face televised debate in television studios of French public national television channel France 2, and French private channel TF1 in La Plaine-Saint-Denis, north of Paris, on May 3, 2017 as part of the second round election campaign. - Pro-EU centrist Emmanuel Macron and far-right leader Marine Le Pen face off in a final televised debate on May 3 that will showcase their starkly different visions of France's future ahead of this weekend's presidential election run-off. (Photo by Eric FEFERBERG / POOL / AFP) / ALTERNATIVE CROP
دخلت الانتخابات الرئاسية الفرنسية أسبوعها الأخير، ويرتقب أن تحسم في الأيام المقبلة، بعدما انحسر التنافس بين الرئيس الحالي، الذي لا يريد مغادرة قصر «الإيليزي»، والمرشحة اليمينية مارين لوبن، التي فشلت من قبل في سباق الرئاسة، غير أن نتائج الاستطلاعات منحتها نتائج جيدة هذا الموسم، الأمر الذي يؤشر على أن المناظرةأكمل القراءة »


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