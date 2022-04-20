وطنية
مناظرة تحسم سباق “الإيليزي”
دخلت الانتخابات الرئاسية الفرنسية أسبوعها الأخير، ويرتقب أن تحسم في الأيام المقبلة، بعدما انحسر التنافس بين الرئيس الحالي، الذي لا يريد مغادرة قصر «الإيليزي»، والمرشحة اليمينية مارين لوبن، التي فشلت من قبل في سباق الرئاسة، غير أن نتائج الاستطلاعات منحتها نتائج جيدة هذا الموسم، الأمر الذي يؤشر على أن المناظرةأكمل القراءة »
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