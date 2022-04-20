الرياضة
مباراة واحدة للمنتخب بقطر
اللجنة المنظمة منعت المنتخبات المشاركة من استغلال ملاعب المونديال فرضت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها بقطر في الفترة بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين، على المنتخب الوطني مجموعة من الإجراءات التي يتعين اتخاذها، قبل الحسم في المباريات الإعدادية، التي يرغب في خوضها. وعلمت “الصباح”، أن اللجنة المنظمة حددتأكمل القراءة »
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