الرياضة
أسكور: سأدلي بشهادتي في ملف السلة
وعد عبد الإله أسكور، المدير الإداري السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بحضور جلسة 9 ماي المقبل بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، المتابع فيها مصطفى أوراش، رئيس الجامعة، رفقة موظفين سابقين، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وأكد أسكور في تصريح لـ “الصباح”، أن المحكمة استدعته لمتابعته باعتباره شاهدا في الملف، وأنهأكمل القراءة »
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