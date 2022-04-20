وطنية
”مغالطات” بنعلي تثير غضب جبهة “سامير”
أثارت تصريحات ليلي بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمجلس النواب، غضب هيآت المجتمع المدني، المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، التي سارعت إلى الرد على ما اعتبرته “مغالطات وتبخيس لدور المصفاة في منظومة الطاقة بالمغرب”. وحرصا منها على مواصلة الترافع من أجل إنقاذ الشركة التي توجد اليوم فيأكمل القراءة »
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