اذاعة وتلفزيون
“المداح” الأول على “شاهد”
أعلنت منصة “شاهد VIP” تصدر مسلسل “المداح- أسطورة الوادي”، قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في النصف الأول من رمضان داخل مصر وبعض الدول العربية. وشارك بطل المسلسل الفنان حمادة هلال جمهوره ومتابعيه، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة تصدر المسلسل لمنصة “شاهد” وعلق عليها قائلا:”اللهم لك الحمد… المداح الأولأكمل القراءة »
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